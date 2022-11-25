«Вы мне как родные стали». Волонтеры Эн+ – о работе на фестивале культуры «Энергия»

На фестивале культуры «Энергия» работали волонтёры, поэтому гости мероприятия всегда могли рассчитывать на их помощь. Волонтёрами стали сотрудники Эн+, которые заранее подавали заявки для работы на этом масштабном фестивале. Они рассказали SIA.RU о трёх незабываемых днях, когда Иркутск стал культурной столицей Сибири.

«А мы с вами в одном фильме снимались»

Надежда Лапыренок, ведущий специалист по коммуникационным проектам:

– После объявления о наборе волонтеров на фестиваль «Энергия» я сразу же отправила заявку на участие. Было интересно стать частью такого крупного и значимого мероприятия, посмотреть «кухню» фестиваля изнутри.

Я работала в секции кинозала, поэтому удалось посетить несколько мероприятий там – встречу с актрисой Кристиной Бабушкиной, паблик-ток с режиссером Константином Богомоловым, послушать «Беспринцыпные монологи» Александра Цыпкина.

В свободное время, когда уже шли мероприятия в нашей секции, сходили с ребятами на выставку «Игра с вечностью» Юрия Шахояна.

Нам удалось немного поболтать с Кристиной Бабушкиной, когда я подошла взять у нее автограф и сфотографироваться. Говорю: «А мы с вами в одном фильме снимались, в Млечном пути. Снимали сцену празднования нового года на Ольхоне, я была в массовке». Кристина отвечает: «Значит мы коллеги!» И приобняла.

На самом деле было немного волнительно, так как пришло большое количество гостей, но я считаю, что мы справились со всеми поставленными перед нами задачами.

Я в восторге от фестиваля, от уровня организации. Это просто невероятный подарок городу, чувствовалось, что люди соскучились по таким событиям. Особенно понравились и порадовали гости фестиваля. Обратная связь шла постоянно, очень много было слов благодарности, улыбок и даже объятий. Приятно было видеть счастливые лица людей, которые встретились со своими любимыми писателями и актерами.

Кто-то подходил и переспрашивал, на самом ли деле приедет Меньшова, Водолазкин. Говорили, что пространство СибЭкспоЦентра очень преобразилось. Кто-то высказывал пожелание, чтобы фестиваль стал доброй ежегодной традицией.

Одна женщина, которая приходила каждый день, под конец фестиваля взяла меня за руку и сказала: «Я вас уже люблю, вы мне как родные стали».

«Самые насыщенные и продуктивные выходные»

Дарья Бобкова, ООО «Компания «Востсибуголь» (входит в Эн+):

– Для меня это были самые насыщенные и продуктивные выходные. Мне понравилось, что организаторы в качестве волонтеров привлекли не только молодых работников группы компании, но и иркутских студентов.

Больше всего мне понравились две площадки: зона арт-галереи, где была представлена в современном представлении часть из фрески Микеланджело «Сотворение Адама и фотозона у кинотеатра с яркими надписями в неоновом свете.

Все дни фестиваля я работала волонтером за стойкой регистрации, мы встречали гостей, проверяли наличие билета с QR-кодом, надевали специальные самоклеящиеся браслеты, выдавали буклеты с программой и тематические стикеры (наклейки), которым радовались дети.

На протяжении трех дней фестиваль посетили более 6,5 тысяч человек самого разного возраста. Больше всего «Энергии» было в детской зоне, где проходили мастер классы и игры детей с аниматорами.

И под вечер, когда работа фестиваля заканчивалась, в адрес волонтеров поступали теплые благодарственные слова от гостей и положительные отзывы о фестивале.

Не могу не отметить как сильно мне понравился волонтерский коллектив, активные и доброжелательные люди, помогали жителям города погрузиться в атмосферу фестиваля культуры. Для меня это был полезный и интересный опыт, подаривший большое количество положительных эмоций.

«Люди были безумно благодарны»

Владислав Андреев, старший машинист энергоблоков котлотурбинного цеха ТЭЦ-10:

– Я сам подал заявку на участие в фестивале «Энергия» в качестве волонтера. Он проводится впервые, и вдвойне приятно было принять участие в таком празднике в год 20-летия Эн+. Мне особенно хотелось увидеть весь масштаб изнутри и посмотреть, как обычные иркутяне отреагируют на праздник. Я в полном восторге от фестиваля, потому что такое количество известных и знаменитых людей, с которыми можно пообщаться, помочь им, да и просто улыбнуться, я нигде не встречал.

Я работал около кинозала, пропуская гостей и смотря, зарегистрировались ли они на мероприятие. Да, гостей было очень много, были аншлаги, но силы после трех дней работы у нас еще оставались. Во-первых, потому что мы регулярно принимаем участие в разных мероприятиях, а во-вторых, потому что мы действительно подзаряжались энергией от гостей фестиваля. Это дорого стоит.

Люди были безумно благодарны организаторам фестиваля. «Потрясающе, великолепно» - эти слова я слышал от них чаще всего в разговорах про организацию фестиваля. Благодарности были и в наш адрес, нам даже пытались дарить шоколадки. И одна из главных вещей: за все три дня не было ни капли негатива. Ни разу, ни единого случая конфликтных ситуаций. Это тоже говорит о том, что люди прекрасно восприняли мероприятие и наслаждались фестивалем. Ну а мы просто делали свою работу.

В списке гостей фестиваля «Энергия», который прошел в Иркутске 18-20 ноября в честь 20-летия Эн+, были прозаик и литературовед, автор романа «Лавр» Евгений Водолазкин, драматург Константин Богомолов, основатель литературно-театрального проекта «БеспринцЫпные чтения» Александр Цыпкин, актрисы Юлия Меньшова и Аглая Тарасова, известный своими новеллами Денис Драгунский и многие другие. Напомним, что иркутяне могли выбрать наиболее подходящий лекторий, где получили уникальную возможность пообщаться со своими любимыми авторами и задать им свои вопросы. Фестиваль «Энергия» стал крупнейшим культурным событием Сибири за последние годы. Он был организован в честь 20-летия холдинга Эн+, основателем которого является Олег Дерипаска.