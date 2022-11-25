Новости

AI Journey: Сбер провёл конференцию по искусственному интеллекту
Искусственный интеллект научился прогнозировать спрос для производителей и ритейла
12 организаций присоединились к Кодексу этики искусственного интеллекта на конференции AI Journey
Владимир Путин предлагает решить задачу массового внедрения технологий искусственного интеллекта 
Все материалы сюжета

МТС переходит на собственную технологическую платформу The Platform

МТС объявляет о переходе на технологическую платформу The Platform, объединяющей все сквозные ИТ-решения экосистемы МТС. Новая платформа сократит затраты на разработку и сэкономит более 1 млрд рублей до конца 2022 года. Потенциальная прибыль от внедрения The Platform в 2023 году оценивается в 10 млрд рублей.

The Platform — фундаментальная составляющая технологической трансформации экосистемы МТС, позволяющая быстро создавать и масштабировать сервисы любой сложности. Основу The Platform составляет комплекс сервисных, технологических и интеллектуальных платформ, а также систем безопасности и бизнес-решений.

Единая технологическая площадка The Platform освобождает ИТ-специалистов от рутинных задач: настройки системного ПО и баз данных, мониторинга, развертывания, позволяя сфокусироваться на решении бизнес-задач. В результате до 30% ресурсов продуктовых команд высвобождается за счет сокращения непрофильной нагрузки. Уменьшается общее время на разработку сервисов, а эффективность каждого сотрудника в отдельности повышается. Благодаря переходу на The Platform МТС планирует в четыре раза ускорить вывод новых продуктов на рынок и в три раза снизить простои бизнеса из-за технологических инцидентов.

На сегодняшний день все ключевые продукты экосистемы МТС, включая МТС Premium, KION, Мой МТС, MTS Travel и МТС Маркетолог, уже используют компоненты The Platform. К 2023 году более 40% продуктов и систем МТС будут размещены на единой платформе.

Благодаря переходу на The Platform более 300 продуктовых команд экосистемы МТС получили единый доступ к инфраструктуре, базам данных, интеграциям по всем ключевым продуктам экосистемы. Новая платформа позволяет решать целый ряд технических и производственных задач на каждом этапе бизнеса без дополнительных временных и финансовых затрат. Управление производственным процессом, тестированием, интеграциями, а также анализ качества данных и их каталогизация, виртуализация и предоставление интеллектуальной аналитики — все это и многое другое сегодня реализуется в МТС на основе технологического блока решений The Platform.

С точки зрения систем эксплуатации, The Platform — это единое управление базой конфигураций, мониторингом и эксплуатационными процессами. Интеллектуальные платформы в рамках The Platform создают возможности построения рекомендательных систем, распознаваний, биоидентификации и т.д. Бизнес-платформы в системе The Platform оптимизируют процесс построения каталогов сервисов компании, формируют предложения, управляют персонализацией и ценообразованием, исполнением заказов, анализируют поведение пользователей.

The Platform является технологическим хабом не только для продуктов, которые уже входят в экосистему сервисов МТС, но и для компаний-партнеров. В рамках бизнес-решений на базе The Platform партнерам предоставляется открытый доступ к сервисам экосистемы МТС в виде API и инструменты для построения бесшовных платежей. Благодаря упрощенной интеграции партнеров, появляется возможность ускоренного вывода на рынок интегрированных продуктов и сокращаются технологические и бизнес-издержки при переходе в экосистему МТС.

«Переход на The Platform — один из главных этапов цифровой трансформации МТС. С одной стороны, наша платформа призвана минимизировать скорость вывода на рынок продуктов и услуг, с другой — обеспечивать синергию внутри экосистемы. В перспективе The Platform может стать масштабируемым продуктом для внешнего рынка, но изначально мы планируем развивать ее внутри компании» — отметил первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Фестиваль "Энергия" в Иркутске 2022, 18-20 ноября
«Вы мне как родные стали». Волонтеры Эн+ – о работе на фестивале культуры «Энергия»
«Быть успешным, не значит нравиться». 11 цитат Константина Богомолова
Более 6500 посетителей: фестиваль «Энергия» Эн+ в цифрах
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании