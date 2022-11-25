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AI Journey: Сбер провёл конференцию по искусственному интеллекту
Искусственный интеллект научился прогнозировать спрос для производителей и ритейла
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Искусственный интеллект научился прогнозировать спрос для производителей и ритейла

Сервис «Прогнозирования спроса на производстве и в ритейле» разработали специалисты Сбера. Об этом на международной конференции по искусственному интеллекту (ИИ) Artificial Intelligence Journey рассказал председатель правления Сбербанка Анатолий Попов.

Система бесшовно интегрируется в компанию, встраиваясь в ее бизнес-цикл. Постоянно обучаясь, сервис определяет оптимальный объём товаров для каждой точки продаж либо ожидаемый спрос от дистрибьюторов.

Данные детализированы по:

  • географии;
  • каналам продаж;
  • временным периодам.

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Использование продукта позволяет обеспечить точность прогнозирования близкую к 100%.

«Точное прогнозирование спроса на базе моделей искусственного интеллекта помогает ритейлерам и производителям значительно повышать рентабельность, свою эффективность, снижать расходы и в конечном счете увеличивать количество клиентов, лояльных к компании», – говорит заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Компания может воспользоваться облачным сервисом по API, либо получить решение «под ключ», интегрированное в бизнес-процессы компании. Сервис «Прогнозирование спроса на производстве и в ритейле» разрабатывает и внедряет дочерняя компания Сбера ООО «Сбер Бизнес Софт».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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