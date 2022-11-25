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Съемное жилье нового формата – клубный дом «Вэлко» – открылся в Иркутске

В шаговой доступности от здания три крупнейших торговых центра города, Парк культуры и отдыха, магазины, рестораны и кафе.

Дизайнерские квартиры с мебелью и бытовой техникой доступны в нескольких вариантах:

  • Студия;
  • Однокомнатная;
  • Двухкомнатная;
  • Трёхкомнатная.

Из 154 квартир ни одна не повторяется своим дизайном

Возможно проживание с питомцами и детьми.

Помимо этого, для резидентов клубного дома «Вэлко» доступны двухуровневый подземный паркинг, частный детский сад, фитнес-клуб, бассейн, супермаркет.

– Клубный дом - это новый формат жилья не только для Иркутска, подобных аналогов нет от Урала до Дальнего Востока, хотя идея, конечно. не новая, - сказал на открытии автор идеи и инвестор Виктор Захаров. - Это не просто сдача квартир в аренду, чего на рынке недвижимости Иркутска достаточно много, главное - это сервис, комфорт и уют, который мы создаём вокруг квартиры. Мы не можем изменить весь город, но  на отдельно взятой территории постарались сделать так, к чему надо стремиться: безопасный двор, безупречно чистые места общего пользования, консьерж-служба, комната ожидания для гостей, паркинг, тренажёрный зал, плюс такие дополнительные услуги, как прачечная, уборка квартир, прогулки с животными.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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