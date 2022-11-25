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Банк Уралсиб запустил платежный сервис торгового эквайринга для смартфонов

Банк Уралсиб запустил платежный сервис торгового эквайринга Tap on phone* для приема безналичной оплаты в мобильных смартфонах с операционной системой Android (версия не ниже 9.0).  Сервис работает на базе приложения INPAS SoftPOS и позволяет клиентам банка использовать смартфон в качестве POS-терминала, что значительно снижает затраты на покупку, хранение и обслуживание терминального оборудования.

Это решение отлично подойдет для:

  • курьерских служб и сервисов доставки, такси

  • выездной и событийной торговли: ярмарок, фестивалей, торговых представителей и т.п.,

  • сезонного бизнеса.

Сервис Tap on phone разработан в партнерстве с компанией INPAS. Его безопасность подтверждена лабораторией Riscure. Приложение защищает продавцов от взлома и несанкционированного доступа, а плательщиков – от перехвата или копирования персональных данных и данных платежной карты. Решение поддерживает ввод PIN-кода непосредственно на экране смартфона, безопасность подтверждена сертификатами в соответствии с отраслевыми стандартами. Данное решение одобрено Национальной системой платежных карт.

Более подробную информацию о сервисе, а также о других продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить и по телефону 8-800-700-77-16 или в офисах Банка Уралсиб, обслуживающих бизнес-клиентов.

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для малого бизнеса с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса. Банк входит в Топ-10 банков по объему кредитования МСБ в 2021 году (по данным «Эксперт РА»).

* Tap on phone – Нажмите на телефон.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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