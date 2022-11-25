Cбер открыл образовательный проект для коррекционных школ

Иркутское отделение Сбербанка и Министерство образования Иркутской области открыли образовательный проект для коррекционных школ Приангарья «Финансы для всех». Проект реализуется во всех 36 школах региона, партнерами выступают Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сукачева и продюсерский центр Insight People. Об этом рассказали в пресс-службе банка.

Основная цель проекта – формирование у учеников коррекционных школ основ финансовой грамотности и навыков работы с банками и прочими финансовыми институтами.

Юлия Кальвина, Управляющий Иркутским отделением Сбербанка:

«В основу обучения мы заложили игровые механики и прикладные техники, запланированы выездные уроки в офисах Сбербанка. Нам важно максимально понятно донести до детей азы финансовой грамотности и кибербезопасности, чтобы они могли применять знания в реальной жизни после окончания школы, обращаться с деньгами и выполнять безналичные операции».

За каждой школой закреплены сотрудники ближайшего к школе офиса банка. Вместе с педагогом школы, специалисты Сбера будут проводить уроки по финансовой грамотности для учеников 9-х классов. Всего в учебном 2022-2023 году запланировано 10 уроков в каждой школе по пяти темам.

Максим Парфенов, Министр образования Иркутской области:

«Финансовая грамотность – одна из основных компетенций современного взрослого человека. И, конечно, эти знания необходимо получать с детства. Отлично, что у системы образования есть такие мощные профессиональные партнеры, которые заинтересованы в подрастающем поколении. Ребята, которые пройдут обучение в рамках проекта Сбербанка, во взрослой жизни будут делать правильный выбор. «Финансы для всех» — уникальная образовательная программа, ее тиражирование стало бы важным шагом в развитии школьного образования».

Помимо уроков по финансовой грамотности проект предусматривает другие активности для школьников: экскурсии и мастер-классы по рисованию в Иркутском художественном музее, мастер-классы по блоггингу, в том числе составление текста, съемки и монтаж видеоконтента от Евгении Гергердт, руководителя иркутского продюсерского центра Insight People.