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AI Journey: Сбер провёл конференцию по искусственному интеллекту
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Инструмент для обучения ИИ Molotilka представили на конференции AI Journey

Разработанная командой SberDevices, программа автоматизирует дообучение с минимальным забыванием старых знаний. Сервис доступен в Cloud ML Space – платформе для ML-разработки полного цикла.

«Molotilka – базовый инфраструктурный элемент «электронного мозга фирмы». Специализированные интернет-краулеры экосистем будущего будут днём и ночью сканировать бездонные просторы всемирной паутины, а мощные тензорные суперкомпьютеры будут постоянно дообучать фермы больших моделей машинного обучения, которые станут интеллектуальным ядром множества продуктов, инструментов и сервисов», – говорит руководитель управления экспериментальных систем машинного обучения SberDevices Сергей Марков.

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Molotilka (ML Toolkit for Continuous Learning) применяется в:

  • ruGPT-3 как языковой модели, обладающей актуальными знаниями о мире;
  • задание кастомизированных задач с постоянным дообучением модели на новых данных: классификация, извлечение информации, диалоговые системы и пр.

Теперь при помощи специального сервиса пользователи Cloud ML Space получили через API доступ к наиболее актуальной версии ruGPT-3, которая всегда в курсе свежих новостей, трендов и мемов, а также к предыдущим версиям модели. Пример использований API размещён в открытом доступе. В скором времени к числу постоянно дообучаемых моделей добавятся и другие нейросети Сбера.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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