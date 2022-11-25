Портал DA и Российский аукционный дом объявили о сотрудничестве

Сервис Сбербанка по продаже непрофильных и залоговых активов Портал DA и электронная торговая площадка РАД Lot-online провели техническую интеграцию: теперь на Портале DA будут размещаться и актуализироваться в режиме реального времени объекты, которые продаются на РАД.

Ранее с Порталом DA интеграцию провели уже 13 электронных торговых площадок, а до конца ноября будет интегрированы еще две ЭТП. Таким образом, информация о ходе торгов по более 75% имущества, опубликованного на Портале DA, будет постоянно обновляться. Благодаря этим изменениям, процесс получения информации о реализуемом имуществе для потенциальных покупателей залоговых активов стал проще и доступнее.

Евгений Акимов, начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка:

«Основная цель Портала DA – обеспечение полного доступа к информации и прозрачности процедуры торгов для покупателей. Интеграция с ЭТП РАД – очередной шаг в этом направлении. Теперь у покупателей есть возможность не только видеть актуальное состояние торговой процедуры, но и удобно переходить из объявления на Портале DA в карточку торгов на ЭТП РАД по прямой ссылке. Мы постоянно привлекаем к сотрудничеству различные электронные торговые площадки и рады, что к нам присоединился такой крупный партнер, как Российский аукционный дом – один из лидеров ЭТП по реализации имущества в банкротстве».

Константин Раев, исполнительный директор АО «Российский аукционный дом»:

«Электронная площадка Российского аукционного дома Lot-online – лидер электронных торгов в банкротстве. Мы уже много лет сотрудничаем со Сбербанком в вопросах реализации непрофильного и залогового имущества. Для нас, как и для Сбера, клиенты являются высшей ценностью, и мы рады расширить каналы их информирования об активах, которые продаются на нашей торговой площадке, за счет Портала DA».