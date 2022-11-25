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«Мы создаем инфраструктуру, чтобы пользователь мог забыть дома не только кошелек, но и карту» – Дмитрий Малых, «Сбер»

Недавно банк вернул NFC на смартфонах Аndroid, компания продолжает идти в направлении совершенствования способов оплаты. Об этом изданию BFM.RU рассказал директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка Дмитрий Малых.

«Мы запустили сервис 16 ноября этого года, поэтому говорить о цифрах пока рано. Но мы четко понимаем, что пользователи Аndroid, у которых есть функция NFC, составляют примерно 20 млн, и мы уже в этом году хотим вернуть порядка 2 млн пользователей такую возможность оплаты», – говорит он.

По данным компании, через NFC платили 25 млн россиян. Большая их часть – пользователи iOS. Владельцев Аndroid было меньше – 7 млн.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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