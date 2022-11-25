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Крупнейший арендатор леса в Приангарье успешно прошел сертификацию лесоуправления

Фото ИНК с сайта компании

Аудит лесоуправления по национальному стандарту добровольной лесной сертификации прошел крупнейший арендатор лесного фонда Иркутской области, филиал Группы «Илим» в Братском районе. Об этом рассказали в министерстве лесного комплекса Иркутской области.

Действие стандарта компания-аудитор оценивала на четырех участках лесозаготовки, а также поверяли качество и объемы лесовосстановительных работ. Замечаний и несоответствий в ходе сертификации не выявлено.

Оценка велась по обновленному стандарту от 22 марта 2021 года, пояснили в компании. Особое внимание эксперты уделили обустройству переездов через водотоки, лесных дорог, водоохранной зоны, мест отдыха, аншлагов и плакатов на противопожарную тематику. Также – взаимодействию филиала с заинтересованными сторонами.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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