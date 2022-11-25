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ПЭК призывает модернизировать погранпереходы для устранения заторов на границе с Китаем

Турбулентность в цепях поставок сохраняется третий год. В ноябре сроки доставки из Китая увеличились до 60 дней. Решить проблему поможет запуск дополнительных поездов, ж/д веток и терминалов, а также модернизация автомобильных погранпереходов. Такое мнение  на международном муниципальном форуме стран БРИКС+ высказал руководитель комитета по транспортной логистике "Деловой России", замдиректора ПЭК Вадим Филатов .

Самая напряженная ситуация сложилась в морских перевозках из Китая в Россию. Порты перегружены, срок ожидания разгрузки может занимать 30 дней, не хватает ж/д мощностей для вывоза грузов из порта Владивосток.

«В итоге, транзитное время уже увеличилось с 45 до 60 дней и ежедневно продолжает расти, — рассказал Вадим Филатов. — Все длиннее очереди  на автомобильных погранпереходах, грузовики проводят в заторах на погранпереходах от пяти до 10 дней».

По состоянию на ноябрь, по его словам, в прогнозируемые сроки грузы из Китая можно доставить только авиатранспортом и ускоренными контейнерными поездами. Авиадоставка занимает 8-11 дней, транзитный срок ж/д перевозки — 30-40 дней. Компании сталкиваются с изменениями в графике выхода поездов, отправление переносится на 5-10 дней.

В этом месяце начались задержки на станциях приема контейнерных поездов Московского ж/д узла. Инфраструктура не справляется с возросшим количеством контейнеров, не хватает свободных мощностей на складах временного хранения, спецтехники для разгрузки контейнеров. В результате, поезда могут простаивать в очереди на разгрузку до пяти дней.

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«Решить проблему поможет запуск дополнительных поездов, ж/д веток и терминалов. Важно снять нагрузку с действующих станций Московского ж/д узла. Плюс, необходимо запустить дополнительные терминалы в портах Дальнего Востока, ускоренными темпами модернизировать автомобильные пункты пропуска и возобновить работу недействующих сейчас МАПП. Важно перевести пункты пропуска на круглосуточный режим работу и запустить электронные очереди. Надеемся, что меры, ранее озвученные Минтрансом и профильные ведомствами, помогут повысить пропускную способность», — отметил Вадим Филатов. 

Ранее Министр транспорта Виталий Савельев предложил увеличить число контейнерных составов на три пары в сутки до конца этого года, нарастить количество поездов с контейнерами в полувагонах с одного до пяти в сутки. И продлить скидку в 20,7% на перевозку контейнеров в полувагонах до конца 2023 года. 

Росгранстрой планирует модернизировать 13 пунктов пропуска на границе с Китаем за два года, в их числе АПП Кани — Курган, АПП Краскино, АПП Пограничный, АПП Староцурухайтуйский, АПП Турий Рог. Объем инвестиций в реконструкцию погранпереходов увеличится на 16% и составит 25 млрд руб в 2023 году.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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