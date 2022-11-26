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Новую школу за 2 млрд рублей построят в Братске

Дирекция капитального строительства и ремонта объявила тендер на инженерные изыскания, разработку проектной документации, строительство и поставку оборудования для новой школы в городе Братске Иркутской области, начальная цена контракта – свыше 2 млрд рублей, сообщает RosTender.info

Среднее общеобразовательное учреждение на 1275 мест появится в Центральном районе города. Строительные работы пройдут по адресу улица Гагарина, 89. Это будет четырехэтажное здание с учебными кабинетами, бассейном и спортивным залом, а также помещениями для факультативных занятий. Ожидается, что школа откроется в 2025 году.

Прием заявок на участие в конкурсе открыт до 14 декабря.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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