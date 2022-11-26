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Каток площадью 4,5 тысячи квадратных метров откроют на острове Конный в Иркутске

Каток площадью более 4,5 тысячи квадратных метров откроют на острове Конный в Иркутске к концу декабря 2022 года, сообщает мэрия.

«На протяжении нескольких недель с пешеходных дорожек не выметаем снег, создавая из него плотное основание – "снежную подушку». Затем приступим к постепенному – слой за слоем – формированию ледового покрытия. Каток будем заливать несколько раз, выравнивая поверхность с помощью спецтехники», – рассказала руководитель МКУ «Городская среда» Марина Шевела.

Конный украсят 14-метровой елкой и светодиодными фигурами. Кроме того, здесь появится ледовый городок: установят горки для детей, а также лабиринт.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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