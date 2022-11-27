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Стоимость авиабилетов в Египет из России на зиму снизилась на 67%, в Турцию – на 47%

Средняя стоимость авиабилетов в Египет из России на зиму снизилась на 66,5%, в Турцию – на 46,7% по сравнению с осенью текущего года, пишет ТАСС со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Наибольшее изменение цен произошло на путешествия в египетскую Хургаду: авиабилеты на сюда можно купить на 66,5% выгоднее, чем осенью: средняя стоимость перелета в одну сторону на человека составляет 32 тыс. рублей. Почти в половину упала стоимость билетов в турецкую столицу Стамбул: полететь зимой в этот город можно за 18,1 тыс. рублей.

Кроме того, по данным сервиса, сократилась цена на билеты в турецкую Анкару – на 40,4%, до 34,1 тыс. рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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