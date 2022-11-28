Иркутяне хотят учиться программированию и готовы сами за это заплатить

Аналитики крупнейшего в России онлайн-сервиса по поиску работы выяснили у жителей Иркутской области их планы по профессиональному обучению, и как часто они сами готовы за него платить.

Опрос Службы исследований hh.ru, проведенный в ноябре, показал, что больше, чем у половины респондентов из Иркутской области в планах до конца года есть профессиональное обучение (71%). Только 15% не намерены заниматься профессиональным образованием в нынешнем году. Остальные затруднились дать ответ (15%).

Чаще всего обучение, связанное с профессиональным развитием, планируют юристы (69%), представители сферы «управление персоналом, тренинги» и IT-специалисты (по 66%), специалисты по продажам и бухгалтеры (по 64%).

Тех, кто планирует учиться в этом году, 50% готовы сами заплатить за образование, 15% хотели бы получать знания за счет средств работодателя, еще 6% - за счет государства.

Любопытно, что вкладывать в повышение квалификации собственные средства чаще других готовы HR-специалисты (48% в данной профессиональной группе), IT-специалисты (47%) и маркетологи (45%).

Среди тех, кто предпочитает повышать свой профессионализм за счет средств работодателя преобладают представители сферы производства (29%) и строительства (25%).

Оплата обучения за счет государства – наименее популярный выбор, однако, чаще других на него рассчитывают бухгалтеры и представители юриспруденции (по 14%).

Среди возрастных групп наибольшую мотивацию к обучению имеют специалисты в возрасте 35-44 года (из них 63% намерены учиться в этом году) и в возрасте 25-34 года (62%).

У женщин и мужчин практически одинаково высокий интерес к профессиональному развитию, разница составила всего 1% (79% и 80%, соответственно).

Самые популярные запросы на программы обучения у иркутян - повышение квалификации и программирование. В десятку топовых запросов также попали управление персоналом/производством, английский язык, Python, менеджмент, финансы и бухучет, IT, иностранный язык, психология.