Проект Сбера «Манжерок» получил туристический «Оскар»

Всесезонный курорт Сбера «Манжерок» стал лауреатом национальной премии «Горы России» сразу в двух номинациях: «Лучший в России горнолыжный курорт для семейного отдыха» и «Инвестиционный проект года» (всего было подано 300 заявок). Новые награды курорта подтвердили его лидирующие позиции не только в Сибири, но и в России в целом. Об этом SIA.RU рассказали в пресс-службе компании.

Всесезонный курорт «Манжерок» в Республике Алтай Сбер активно развивает с 2019 года. Уже сегодня к услугам гостей — гостиничный комплекс на 82 номера, ресторан, самый длинный в России 300-метровый ленточный подъёмник для детей и новичков, байк-парк, 5 км пеших троп различной сложности и уникальный тематический парк «Хранитель Большого Алтая». В 2021 году на курорте появился Центр компетенций по управлению горными территориями. В нём проводят семинары для специалистов горнолыжных комплексов страны, тестируют снегоуплотнительные машины и снегогенераторы.

Горнолыжные трассы оснащены тремя подъёмниками и системой искусственного оснежения. Есть учебный склон с траволатором и длинный пологий зелёный выкат для новичков, дюжина простых синих и красных трасс протяжённостью до 2100 м и более сложный спуск «Чуя». На курорте работают инструкторы, всё необходимое для катания можно взять напрокат. В новом сезоне 2022/2023 протяжённость трасс достигнет 22 км. Гостям будет доступен тематический детский склон, тюбинг с двумя трассами и с автономным подъёмником, сноу-парк, селфи-поинты и даже общение с альпаками.

Популярность курорта растёт с каждым годом. В 2020 году «Манжерок» посетили 282 тыс. человек, в 2021-м — 500 тыс., а в 2022 году на курорте уже побывали свыше полумиллиона гостей еще до начала горнолыжного сезона 2022-2023.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка:

«"Манжерок" — это место с уникальной природой и энергетикой, где гости отдыхают и телом, и душой, причём не только зимой, но и летом. Мы системно развиваем курорт уже несколько лет, чтобы сделать его одним из главных туристических центров страны. Для этого мы создаём самую современную и комфортную инфраструктуру. Мы рады, что наши усилия высоко оценивают и эксперты, и посетители, которые отдали за нас свой голос в ходе премии "Горы России". Победа в этих номинациях говорит о правильности выбранного нами курса».

Владимир Щербинин, генеральный директор курорта «Манжерок»:

«В основе комплексного развития курорта лежат круглогодичность, фокус на целевую аудиторию, централизованное управление. Благодаря этому наш курорт имеет всю необходимую инфраструктуру и активно развивается. Сегодня в нашей команде порядка 500 сотрудников, а в ближайшее время она вырастет в полтора раза. Таким образом, курорт "Манжерок" станет самым крупным работодателем Республики Алтай. Уверен, уникальное сочетание современных технологий, комфорта и экологичности сделает "Манжерок" одним из самых привлекательных в России».

Ростуризм назвал «Манжерок» лучшим курортом России для семейного горнолыжного отдыха в сезоне 2019/2020. Начиная с 2018 года курорт признаётся лучшим по версии Ski Business Awards и имеет 8 наград. Четыре из них получены в этом году: «Лучший инвестиционный проект», «Лучший курорт для обучения катанию», «Самый посещаемый курорт в СФО» и «Лучший архитектурный проект» (за проект пятизвёздочного гостиничного комплекса). Также в 2022 году тематический парк «Хранитель Большого Алтая» стал лучшим этнографическим парком страны, а проект «Манжерок — детям» признан лучшим социальным проектом 2022 года.