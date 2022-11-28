Дерипаска: Экономика скукожится, если ЦБ РФ не «спустится с небес на Землю»

Бизнесмен Олег Дерипаска вновь заявил об опасности повышения процентных ставок в России в условиях падения экономики. Он призывает ЦБ «спуститься с небес на Землю». Бизнесмен предлагает не бояться бумажной инфляции, активнее участвовать в восстановлении экономики, как ЦБ всего мира, чтобы избежать долгой экономической рецессии. Поводом для высказываний бизнесмена стало интервью бывшего ведущего экономиста ФРС.

Он обращает внимание на три важных тезиса в интервью, которые «непросто, наверное, будет принять работникам ЦБ РФ», но они позволят российской экономике «не скукожиться».

– Агрессивное повышение ставок опасно. Действия фининститутов в условиях серьезного кризиса должны быть подчинены интересам налогоплательщиков и поддержанию потребительского спроса. Во время Второй мировой ФРС совместно с Конгрессом как раз работали над тем, чтобы война минимально отражалась на возможностях граждан. И нам нужно помнить это сейчас. Если не будет спроса — производство, да и экономика скукожатся, а вместе с ними и мечты об импортозамещении или восстановлении, – пишет Олег Дерипаска в телеграм.

Они считает, что «сотрудникам ЦБ пора спуститься с небес на Землю, оторваться от навязчивой идеи борьбы с бумажной инфляцией и начать бороться вместе с правительством и губернаторами с комплексом реальных проблем: снижение бедности и восстановление экономического роста».

– А депутаты Госдумы в профильных финансовых комитетах должны хоть раз по-настоящему поинтересоваться у ЦБ — где план этой борьбы??? Ведь в тяжелые годы испытаний нашей стране должен помочь здравый экономический смысл, а не преклонение перед Базель 3, тем более что туда уже не попадают, – подчеркивает предприниматель.

Ранее Росстат сообщал о падении объемов промышленного производства в октябре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 2,6%. Снижение объема выпуска продукции наблюдалось в следующих отраслях (по сравнению с октябрем 2021 года): производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (-45,2%); обработка древесины (-19,7%); производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (-8,5%); производство текстильных изделий (-9,5%); производство прочих транспортных средств и оборудования (-8,3%); производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (-6,6%); химиндустрия (-6,6%) и производство резиновых и пластмассовых изделий (-2,1%); ремонт и монтаж машин и оборудования (-5,6%); производство прочей неметаллической минеральной продукции (-5,5%); металлургическое производство (-2,4%).