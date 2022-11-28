Производство батарей для электрокаров запустят в России

Аккумулятор, полностью состоящий из отечественных компонентов, представили на международном форуме «Атомэкспо», сообщают «Известия».

На прошедшем в Сочи международном форуме «Атомэкспо» компания «Рэнера» (входит в структуру «Росатома») представила прототип нового батарейного модуля на литий-ионных ячейках, созданного специально для электромобилей.

Серийный выпуск батарей по полному циклу (от добычи сырья до финальной сборки аккумулятора) начнется в 2025 году, когда будет запущена «гигафабрика» по их производству в Калининградской области.

Строительство этого предприятия началось в середине октября. Как заявил на церемонии закладки первого камня генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, завод сможет выпускать до 50 тыс. батарей в год. Однако эксперты сомневаются, что такое количество электромобилей будет востребовано на российском рынке.

– Емкость рынка новых электрокаров на данный момент – 3-4 тыс. машин в год. Не совсем понятно, кто станет покупателям 10-20 тыс. электромобилей, появление которых анонсировано в следующем году, – заявил «Известиям» независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его мнению, озвученные «Росатомом» планы по производству 50 тыс. батарей являются завышенными.