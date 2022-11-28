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Производство автомобилей запустит компания «Соллерс» во Владивостоке в 2023 году

Кроссоверы выйдут под брендом новых партнеров, рассказала «Известиям» глава компании Зоя Каика.

«Автомобили будут легковые, мы рассчитываем, что, по сути, будет линейка Mazda. Это средний ценовой сегмент будет, соответственно кроссоверы <...> С точки зрения капитала это будет 100% наше предприятие. Но это будет лицензия и бренд будет в данном случае не наш», – сказала она.

Кроме того, «Соллерс» планирует произвести опытные образцы электрической версии легкого коммерческого автомобиля (LCV) «Арго» в мае 2023 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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