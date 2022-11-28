Альфа-Банк наполнил кэшбэком самый высокий аквариум в мире

Альфа-Банк объявил старт игры «Кэшбэк на миллион» креативным роликом, «погрузив» самый высокий кэшбэк в самый большой аквариум в мире в торговом центре «Авиапарк».

Сама игра стартовала в мобильном приложении банка и продлится до 11 декабря. Каждый день у пользователей есть шанс выиграть кэшбэк до 50% в Яндекс Маркете, Л’Этуале, Спортмастере, Ашане, Золотом яблоке и десятках других магазинах.

Каждый день клиентов ждет секретный кэшбэк – новое предложение от партнёров. Кроме того, клиенты могут разыграть миллион рублей кэшбэком, совершая покупки от 1000 рублей у партнёров, открытых в игре.