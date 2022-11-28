Альфа-Банк выплатит лучшим российским студентам 9 млн рублей

Открыт приём заявок на участие проекте Альфа-Шанс — стипендиальной программе Альфа-Банка по поддержке талантливых студентов.

Каждый год 30 лучших российских студентов получают по 300 тыс. рублей на реализацию проектов. Общий призовой фонд – 9 млн рублей.

Альфа-Шанс за 27 лет стал стартом успешной карьеры более чем для тысячи студентов. Выпускники добились больших результатов в IT, математике, физике, химии, юриспруденции, биологии, медицине, психологии, политологии, коммуникациях и даже космонавтике.

Деньги можно потратить на всё, что нужно для развития: оплатить стажировку, купить технику, реализовать собственный проект или отправиться в путешествие. А еще лауреаты программы смогут пройти обучение на базе корпоративного университета Альфа-Банка, принять участие в семинарах и тренингах по развитию soft skills.

Победителей выбирает экспертное жюри. В прошлом году было рассмотрено 150 заявок из 100 вузов и 50 городов России.

«У нас много талантливых студентов, которые могут изменить мир. Мы выбираем лучших и помогаем им максимально реализовать свои способности, используя шанс быть услышанными», — рассказал генеральный директор благотворительного фонда Альфа-Шанс Алексей Гиязов.

Итоги конкурса будут подведены в апреле 2023 года. Подать заявку может студент 3-4 курса любого российского вуза. Для этого необходимо заполнить онлайн-заявку на сайте проекта.