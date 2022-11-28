«Салют, запусти нейрофэнтези»: Сбер анонсировал текстовые квесты на основе нейросети ruGPT-3

Теперь всем пользователям виртуальных ассистентов Салют доступен новый развлекательный навык для создания фэнтезийных историй при помощи нейросети. Для этого нужно произнести «Запусти нейрофэнтези» в мобильном приложении Салют и на умных устройствах Sber — SberBox, SberBox Top, SberBox Time, SberPortal — и телевизорах под управлением операционной системы Салют ТВ. Команда SberDevices продемонстрировала навык на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2022.

Нейрофэнтези — демонстрация силы технологий и искусственного интеллекта, в основе этого развлекательного навыка — языковая модель ruGPT-3 Large. Поиграть в квесты вместе с компьютером, а не «за компьютером» — это новый и необычный опыт, теперь можно написать свою фэнтезийную историю вместе с нейросетью.

Пользователь путешествует по сгенерированной нейросетью истории и выбирает повороты сюжета из предложенных вариантов, а также может ввести свой вариант развития повествования. Рассказ генерируется после каждого выбора «на лету», формируя уникальную историю.

В качестве рабочего инструмента команда SberDevices выбрала генеративную модель ruGPT-3 Large c 760 млн параметров, обученную более чем на 600 гигабайтах текстов. Модель была дополнительно обучена на корпусе из предобработанных текстовых квестов в жанре «фэнтези». С помощью этой модели были созданы два компонента, позволяющие генерировать связный сюжет: модель начала истории, создающая мир и ситуацию, в которой оказывается герой, и модель пассажей, которая генерирует повороты сюжета в зависимости от действий пользователя, а также предложения следующего действия, чтобы направить пользователя и помочь ему в выборе.

Картинки для персонажа пользователя также созданы нейросетью и вскоре будут генерироваться для каждого шага сюжета. Фэнтези — первый из многих жанров, над которыми ведётся работа. Скоро пользователи виртуальных ассистентов Салют смогут генерировать квесты и в других жанрах.