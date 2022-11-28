Дальневосточный банк – на 1 месте рейтинга ипотечных программ с господдержкой

Программа «Льготная ипотека» от Дальневосточного банка заняла 1 место рейтинга Лучшие ипотечные программы с господдержкой в ноябре 2022 года.

Подобные программы пользуются большой популярностью у россиян, желающих приобрести собственную квартиру или улучшить жилищные условия. Покупка квартиры в новостройке с низкой ставкой по программе госсубсидирования позволяет людям значительно сэкономить при решении жилищного вопроса. Сегодня спрос на покупку жилья существенно ниже, чем осенью прошлого года, поэтому застройщики снижают цены и предоставляют более выгодные условия клиентам.

«Льготная ипотека» от Дальневосточного банка позволяет оформить жилищный кредит на покупку готового или строящегося жилья по ставке от 5,2% годовых* на срок до 360 месяцев. Сумма кредита — до 30 млн. руб. (включительно) для недвижимости, приобретаемой в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и до 15 млн. рублей в остальных регионах. Размер первоначального взноса — от 15% стоимости недвижимости. Льготной ипотекой могут воспользоваться все граждане РФ вне зависимости от семейного положения и наличия детей. Оформите экспресс-заявку и не откладывайте ваше новоселье!