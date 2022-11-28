Примсоцбанк объявил об акции «Удачный год»

Примсоцбанк запускает акцию «Удачного года». С 21 ноября 2022 года по 31 января 2023 во всех офисах банка можно воспользоваться особыми условиями по ипотечному, потребительскому и бизнес-кредитованию, а также рассчётно-кассовому обслуживанию и аренде депозитарных ячеек.



2022 год подходит к концу, приближаются праздники, и мы решили, что собрать в одну акцию все праздничные предложения, которыми могут воспользоваться, как физические лица, так и юридические – это отличная идея. Приобретайте подарки близким и получайте кэшбэк, покупайте загородную недвижимость, эффективно развивайте свой бизнес, а мы поддержим любое ваше начинание.



Итак, какие предложения входят в акцию «Удачного года» для физических лиц:



• Вклад «Новогодний чулок» с повышенной ставкой до 8,03% годовых;

• Потребительский кредит «Хит» с пониженной ставкой – от 6,9% годовых;

• Кэшбэк на покупки по карте:

1. по карте S7 за покупки от 20 тысяч рублей предлагаем спец.бонус – 10 000 миль;

2. по карте «Приморец» кэшбэк в аптеках – 5%, кэшбэк в кинотеатрах – 10%.



• Сейфинг:

1. Для новых клиентов цена на аренду сейфа со скидкой 50%;

2. Для действующих клиентов в декабре цена снижена на аренду сейфа на год и более – на 25%;

3. Для сделок с недвижимостью снижена цена договора: по 3-х стороннему вместо 3500 рублей цена составит 2900 рублей; по сделке с недвижимостью – 3900 вместо 4500 рублей

• Страхование путешественников: страховой полис «Страхование держателей карт ВЗР (выезжающих за рубеж) – позволит получить возмещение расходов при форс-мажорных ситуациях во время поездок по России и за рубежом;

• Ипотечный кредит:

1. снижен первоначальный взнос по программе «Загородная недвижимость» - с 30 до 20%;

2. в рамках программы «Своя земля» при покупке с первоначальным взносом от 20% сумма кредита увеличивается до 5 000 000 рублей.



Для юридических лиц и ИП:



В рамках акции клиенты при открытии расчетного счета в рублях и подключении пакета РКО (рассчетно-кассовое обслуживание) могут получить следующие льготы:



• 50% скидки на пакет «Бизнес» – на 3 месяца с даты подключения. Абонентская плата составит 1500 рублей в месяц;

• 50% скидки на пакет «Максимум» – на 3 месяца с даты подключения. Абонентская плата составит 7500 рублей в месяц;

• Начисление процентов на остаток средств на расчетном счете – до 1,5% годовых при условии подключения пакета «Бизнес» или «Максимум (с клиентом подписывается доп.соглашение на начисление процентов).



Для корпоративных клиентов, которые открывают счёта в иностранной валюте, также действуют льготы на подключение пакетов РКО, а так же на период действия акции:



• открытие счетов в иностранной валюте – 1500 рублей (комиссия взимается при одновременном открытии одного либо нескольких счетов в иностранной валюте);

• постановка и принятие контракта на учет - бесплатно;

• покупка и продажа иностранной валюты за рубли РФ по курсу банка/биржевому курсу/курсу, согласованному с банком – 0,2% от суммы операции (min 350 рублей);

• начисление процентов на остаток средств на расчётном счете – до 1,5% годовых.



Подробную информацию о сроках и условиях предложений по акции «Удачный год» уточняйте в офисах банка, на официальном сайте или по телефону 8(800)350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.