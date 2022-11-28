Ежемесячную выплату из материнского капитала получают более 3,3 тыс. семей Иркутской области

Отделение Пенсионного фонда РФ по Иркутской области продолжает предоставлять ежемесячные выплаты из материнского капитала семьям, в которых появился второй ребенок. Об этом рассказали в ПФР.

В Иркутской области сегодня такую меру поддержки государства получает более 3,3 тыс. семей. Выплаты полагаются владельцам сертификата на материнский капитал, если доход в семье ниже двух прожиточных минимумов на человека – в Приангарье эта сумма составляет 32 164 руб.

Для того чтобы получать выплату, семье нужно подать заявление в Пенсионный фонд. Размер выплаты зависит от региона проживания семьи, сумма равна прожиточному минимуму для детей, который установлен в том или ином субъекте РФ, в Иркутской области размер выплаты составляет 14 596 руб. в месяц. По мере достижения вторым ребенком года или двух лет владельцу сертификата нужно обратиться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить право на выплату.

Средства предоставляются, пока второму ребенку не исполнится три года.

С 2023 года семьи смогут получить ежемесячную выплату из материнского капитала уже с появлением первого ребенка. Одновременно с этой мерой поддержки семьи также смогут получать единое пособие, которое также начнет выплачиваться с 2023 года.