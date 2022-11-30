Кредитование простым языком: как получить наличные на бизнес

Бизнесу деньги для развития необходимы всегда, независимо от того, как складывается ситуация в экономике. Какие виды кредитов наиболее востребованы в текущей экономической ситуации? Почему банк отказывает в выдаче и что с этим делать? Рассказывает Ольга Огородникова, управляющий филиалом «Сибирский» АО «Реалист Банк».

В текущих условиях, когда экономика просела по многим направлениям, как сейчас выглядит рынок кредитования МСП?

– Если говорить про рынок кредитования в целом, то он просел. Например, это касается потребительских кредитов. Однако кредитование МСБ растет. Так, с апреля число кредитов, выданных юридическим лицам и ИП, увеличилось к лету почти на 15%. Это еще раз подтверждает тот факт, что в бизнесе место не бывает пусто, даже если часть участников в кризис ушла с рынка.

Не боятся ли клиенты в такое нестабильное время кредитоваться?

– Несмотря на серьезное санкционное давление, экономика Иркутской области выдержала его негативные последствия. Нестабильность – это не только время потерь, но и время возможностей – для развития бизнеса, освоения новых рынков, привлечения новых партнеров, пересмотра текущей деятельности и ее адаптации к новым условиям. Наши клиенты подтверждают это, и в настоящее время мы наблюдаем значительный рост обращений клиентов малого и среднего бизнеса за кредитованием. Можно сказать, что несмотря ни на что бизнес живет и развивается. А Реалист Банк, работающий на российском финансовом рынке уже более 30 лет, помогает в этом, ведь кредитование клиентов малого и среднего бизнеса является одним из приоритетных направлений деятельности нашего банка.

Какие виды кредитов предлагает банк и какие из них наиболее востребованы сейчас у клиентов?

– Мы предлагаем целую линейку кредитных продуктов, в том числе «Овердрафт», кредиты «Бизнес-Лайт» и «Бизнес-Ипотека», которые способны удовлетворить потребности клиентов из различных сфер деятельности. Мы постарались сделать продукты максимально удобными для клиентов, как на этапе их оформления, так и при их использовании.

Наиболее востребованы у наших клиентов кредиты «Овердрафт» и «Бизнес-Лайт».

Овердрафт идеально подходит для краткосрочного привлечения средств, поскольку его стоимость существенно ниже среднесрочного кредита. А для оформления требуется минимальный пакет документов. При сумме выдачи овердрафта до 5 млн. руб. включительно залоговое обеспечение не требуется, достаточно поручительства самого клиента-заемщика.

Каким компаниям подходит овердрафт?

– Овердрафт наиболее выгоден для организаций из сферы торговли и услуг. Как правило, выручка на расчетные счета этих компаний поступает практически ежедневно, а значит, есть возможность погашать задолженность быстрее и платить банку меньшую сумму за использование кредитного продукта, т.к. проценты начисляются только на ту сумму, которая была взята в долг, а не на весь доступный лимит.

Как быть, если средства на счет компании не поступили своевременно?

– В этом случае у клиента есть возможность находиться «в минусе» до 90 дней и совершать все необходимые платежи. Такой срок транша встречается очень редко – как правило предлагается от 30 до 60 дней.

Вы также назвали «Бизнес-Лайт». Можете ли рассказать о нем подробнее?

– «Бизнес-Лайт» – это кредит, который предприятие может использовать как на пополнение оборотных средств для текущей деятельности, так и в рамках своей инвестиционной деятельности. Форма предоставления кредита может быть разной, например, кредит, невозобновляемая или возобновляемая кредитная линия. Форма определяется индивидуально в зависимости от потребностей клиента. Для выдачи кредита предусмотрен минимальный финансовый анализ, что очень важно, так как существенно облегчает жизнь бухгалтера предприятия при взаимодействии с банком. Кроме этого, сумма до 3 млн рублей включительно предоставляется без залогового обеспечения, достаточно поручительства учредителей с долей более 51% в уставном капитале.

Почему банк может отказать в кредите и что с этим делать?

– Причины, которые являются основой для отказа в кредитовании, практически всегда связаны с рисками нарушения основных принципов банковской деятельности: безопасности и прибыльности. Препятствием для получения кредита может быть убыточная или сомнительная деятельность предприятия, предоставление недостоверных или ложных сведений и т.п. При этом банки охотно сотрудничают с клиентами, которые открыты к диалогу. Банк Реалист – не исключение. Мы всегда открыты к диалогу с клиентами и совместно можем выявить причину того, что мешает получить кредит.

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