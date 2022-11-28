Основное количество индивидуальных предпринимателей сосредоточено в Иркутске (35%), Братске (9%) и Ангарском городском округе (9%), юридических лиц – соответственно 59%, 7% и 8%. Данные приводит Иркутскстат.

В расчете на 10 000 населения Иркутской области приходится 156 индивидуальных предпринимателей и 124 организации. С учетом численности жителей наибольшее число организаций сосредоточено в городе Иркутске – 280, Бодайбинском и Иркутском районах – соответственно 120 и 115 организаций, индивидуальных предпринимателей – в Ольхонском и Баяндаевском районах – 258 и 233, в Иркутске – 208.

В 2020 году выручка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составила соответственно 818 и 224 млрд рублей, объем инвестиций – 19 и 3,6 млрд рублей.

В рейтинге муниципальных образований по сумме выручки, кроме Иркутска, лидерами являются Ангарский городской округ, Братск, Иркутский район. Суммарно они получили пятую часть областной выручки юридических лиц и четверть всей выручки индивидуальных предпринимателей.

Юридические лица в сравнении с индивидуальными предпринимателями проявляют большую склонность к инвестированию, их вложения в основной капитал составили 2,3% от полученной выручки, против 1,6% у предпринимателей. Наибольшая инвестиционная активность юридических лиц отмечается в Братске, Усть-Илимске, Усолье-Сибирском и Иркутском районе, их инвестиции в основной капитал обеспечили 25% от всех вложений малых и средних предприятий региона. Активно вкладывались в собственное развитие индивидуальные предприниматели, работающие в Братске, Ангарском городском округе, Иркутском и Нижнеудинском районах, их суммарная доля в объеме инвестиций всех физических лиц – 32%.