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Анти-топ российских акций: от каких бумаг стоит держаться подальше

Эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин назвал топ-3 российских акций, в которые сейчас  рискованно инвестировать. В нем находятся бумаги под максимальным государственным контролем и не нацелены на рост акционерной стоимости.

1. Транснефть, привилегированные акции

– Это государственная компания, которая может не заплатить дивиденды. И вряд ли будет пытаться создавать акционерную стоимость. Нефтяное эмбарго ЕС, а также потолок цен на российскую нефть, который рано или поздно установят, вряд ли поддержат акции, – считают аналитики.

2. ФСК

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– Несмотря на то, что Федеральная сетевая компания почти объединилась с Россетями, аналитики БКС, по-прежнему не видят чёткой стратегии по созданию стоимости в среднесрочной перспективе. Есть разговоры про сокращение расходов на уровне корпоративного центра, но пока это только слова, сама компания делает акцент на надежности и построения инфраструктуры, но об операционной и инвестиционной эффективности пока не заявляет. Публичная рекомендация аналитиков БКС –  продавать.

3. Аэрофлот

– Акции компании стабилизировалась, но торгуются на стабильно низких уровнях – 25-27 руб. /за акцию. Ограничения международных полётов и удорожания топлива сильно подкосили бизнес. И хоть каких-то намёков на слом этого тренда в ближайшее время не видно, – резюмируют эксперты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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