Свободные земельные участки выявлены в Иркутске, Ангарске и Железногорске-Илимском

На заседании оперативного штаба, состоявшегося 23 ноября 2022 года под председательством заместителя руководителя Управления Росреестра по Иркутской области Ларисы Михайловны Варфоломеевой, принято решение о включении в проект «Земля для стройки» четырех земельных участков для возможности их ускоренного предоставления под строительство заинтересованным лицам.

«В результате совместной работы на территории всей Иркутской области нами выявляются свободные участки и целые территории, пригодные для жилищного строительства, которые проходят проверку в профильных ведомствах на отсутствие препятствий для их предоставления потенциальным инвесторам и застройщикам», – отметил заместитель начальника отдела земельных отношений и земельного учета Министерства имущественных отношений Иркутской области Владимир Викторович Аполинский.

Как сообщила начальник отдела геодезии, картографии и мониторинга земель Управления Росреестра по Иркутской области Евгения Александровна Нечунаева, из выявленных земельных участков два участка расположены в Ленинском районе Иркутска, их площадь составляет 599 кв.м. и 603 кв.м., самый большой участок площадью 162708 кв.м. выявлен в 31-ом микрорайоне города Ангарска, еще один земельный участок площадью 1298 кв.м. расположен в 13-ом микрорайоне города Железногорск-Илимский. Информация о них до конца ноября появится на публичной кадастровой карте Росреестра.