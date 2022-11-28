Новости

Свободные земельные участки выявлены в Иркутске, Ангарске и Железногорске-Илимском

На заседании оперативного штаба, состоявшегося 23 ноября 2022 года под председательством заместителя руководителя Управления Росреестра по Иркутской области Ларисы Михайловны Варфоломеевой, принято решение о включении в проект «Земля для стройки» четырех земельных участков для возможности их ускоренного предоставления под строительство заинтересованным лицам.

«В результате совместной работы на территории всей Иркутской области нами выявляются свободные участки и целые территории, пригодные для жилищного строительства, которые проходят проверку в профильных ведомствах на отсутствие препятствий для их предоставления потенциальным инвесторам и застройщикам», – отметил заместитель начальника отдела земельных отношений и земельного учета Министерства имущественных отношений Иркутской области Владимир Викторович Аполинский.

Как сообщила начальник отдела геодезии, картографии и мониторинга земель Управления Росреестра по Иркутской области Евгения Александровна Нечунаева, из выявленных земельных участков два участка расположены в Ленинском районе Иркутска, их площадь составляет 599 кв.м. и 603 кв.м., самый большой участок площадью 162708 кв.м. выявлен в 31-ом микрорайоне города Ангарска, еще один земельный участок площадью 1298 кв.м. расположен в 13-ом микрорайоне города Железногорск-Илимский. Информация о них до конца ноября появится на публичной кадастровой карте Росреестра.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Фестиваль "Энергия" в Иркутске 2022, 18-20 ноября
«Вы мне как родные стали». Волонтеры Эн+ – о работе на фестивале культуры «Энергия»
«Быть успешным, не значит нравиться». 11 цитат Константина Богомолова
Более 6500 посетителей: фестиваль «Энергия» Эн+ в цифрах
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании