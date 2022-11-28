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Стоит ли покупать китайские акции

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По мнению эксперта БКС Мир инвестиций Максима Шеина, акции китайских компаний обязательно должны быть в портфеле.

– Основная идея – это прицел на то, что будут сняты ковидные ограничения в этой стране. И это станет катализатором роста котировок, – подчеркивает эксперт.

Он добавляет, что китайские компании сильно упали в цене за последние два года. Поэтому должен сработать эффект низкой базы.

Накануне стало известно, что в Китае четвертый день подряд фиксируют суточный рекорд по заболеваемости коронавирусом. За последние сутки в Китае выявили 39 791 случай коронавируса. По данным правительства, 36 082 случаев заражения за последние сутки являются бессимптомными.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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