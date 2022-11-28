«Газпром» не будет сокращать подачу газа в Молдову

«Молдовагаз» оплатил транзит, осевший на Украине. Об этом рассказали в компании.

«Компания «Молдовагаз» устранила нарушение по оплате «Газпрому» текущих поставок российского газа в ноябре. Средства за осевший на территории Украины газ, предназначенный для потребителей Молдовы, в «Газпроме» получены. В связи с этим принято решение не снижать подачу газа на ГИС «Суджа» для транзита в Молдову», – сообщается в официальном Телеграм-канале «Газпрома».

При этом, российская компания оставляет за собой право на сокращение или полное прекращение поставок газа в случае нарушения их оплаты.