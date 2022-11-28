СберСтрахование даёт шанс выиграть 1 млн рублей

СберСтрахование запустила акцию «Миллион причин застраховаться», которая даёт клиентам шанс выиграть 1 млн рублей и другие ценные призы.

Присоединиться к акции просто: нужно до 31 января 2023 года оформить страховку по комбопрограмме «Защита на любой случай» в любом офисе Сбера. Продукт позволяет в рамках одного полиса защитить разные сферы жизни: средства на всех счетах и картах, жильё, застраховаться от несчастного случая либо выбрать ту комбинацию этих рисков, которая актуальна для каждого конкретного клиента. Если выбрать два модуля из трёх, выгода составит 10%, все три — 15%. Подписка СберПрайм даст скидку 10% — и тогда максимальная выгода может достичь 25%.

Чем больше модулей подключит клиент, тем выше его шансы на победу. Страховку можно приобрести в любом отделении банка. После оформления полиса клиенту необходимо зарегистрироваться на сайте акции .

Призовой фонд включает главный приз в 1 млн рублей, 10 призов по 100 тыс. рублей, 50 телевизоров с операционной системой СберСалют, подписки СберПрайм (150 штук на год и 2000 — на 6 месяцев) и 550 сертификатов в SberShop на 3000 рублей. Все участники получат модные стикеры для Telegram.

Подарки разыграют после 28 февраля. Результаты опубликуют на сайте акции.