Принят бюджет Иркутской области на 2023-2025 годы

Главные финансовый закон региона на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов принят сегодня депутатами областного парламента во втором и окончательном третьем чтениях.

Ко второму чтению поступили поправки как парламентариев, так и Губернатора Игоря Кобзева, который предложил 21 поправку.

В окончательной редакции доходы областного бюджета утверждены в объеме 248,2 млрд рублей на 2023 года, 241,5 млрд рублей на 2024 год, 243,4 млрд рублей на 2025 год. Расходы соответственно по годам – 267,6 млрд рублей, 250,3 млрд рублей, 243,6 млрд рублей.

– Важно, что мы входим в очередной финансовый год с принятым бюджетом, наибольший удельный вес в котором занимают расходы на социальную сферу. В следующем году они составят 67,7%, в 2024 году – 69%, а в 2025 году – 70,3%, – отметил глава региона.

Кроме того, сегодня сразу же в трех чтениях приняты внесенные Игорем Кобзевым изменения в областной бюджет 2022 года. Общий объем доходов утвержден в сумме 252,6 млрд рублей, что почти на семь миллиардов больше, чем было ранее.

Расходы увеличены на 4,9 млрд рублей в объеме 272,3 млрд рублей. Дополнительные средства будут направлены на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, субвенции на образование, на объекты высокой степени готовности, которые будут вводиться в эксплуатацию до конца текущего года или по которым произошло удорожание во втором полугодии 2022 года в связи с ростом цен на строительные материалы, на расчеты с ресурсоснабжающими организациями для бесперебойного прохождения этого отопительного сезона, а также на другие цели.