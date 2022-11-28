Турпоток в Иркутскую область по итогам 2022 прогнозируют на уровне 1,5 млн человек

Туристический поток в Иркутскую область за девять месяцев 2022 составил 1,2 млн человек. Это выше, чем в 2021 году, когда регион посетили 1,1 млн туристов, и чуть ниже, чем в допандемийном 2019, когда было зафиксировано 1,278 млн туристов. По прогнозам агентства по туризму Иркутской области, к концу 2022 года этот показатель приблизится к 1,5 млн путешественников.

Чаще всего в Иркутскую область на отдых приезжают жители Сибирского федерального округа, доля таких туристов на сегодняшний день составляет 70 %, около 30 % приходится на жителей Центральной России и Дальнего Востока.

Традиционно, самым популярным направлением остается Байкал – турбазы на побережье выбирают больше половины туристов, прибывающих в регион. Спросом пользуются экскурсии по историческому центру Иркутска, поездки на Ольхон, посещение музея «Тальцы» и поселка Листвянка. Жители Иркутской области чаще всего выбирают для отдыха поездки выходного дня в Большое Голоустное, Бугульдейку, Листвянку, а также в экопарк «Озера на снежной».

Зимой вне конкуренции – лед Байкала. На чистую прозрачную ледяную гладь озера стремятся десятки тысяч туристов. В феврале-марте здесь проходит фестиваль зимних игр «Зимниада», ежегодно объединяющий в своем календаре более десятка спортивных и развлекательных мероприятий. Множество туристов привлекают и горнолыжные склоны горы Соболиная на территории особой экономической зоны «Ворота Байкала».

Наиболее востребованным остается экологический туризм. По данным Прибайкальского национального парка, в 2022 году основные экомаршруты, расположенные на особо охраняемых природных территориях, посетили более 60 тысяч человек. На втором месте виды туризма, связанные с историко-культурным наследием региона. Среди активно развивающихся видов туризма популярен научно-познавательный. Экскурсии проводятся даже в учреждениях СО РАН на объектах исследований окружающей среды. Популярен сельский туризм.

– В Иркутской области, помимо байкальского направления, в рамках проекта «Турдесант» активно развиваются новые маршруты для путешествий в Заларинский, Качугский, Осинский районы. В 2023 году эта работа будет продолжена. Участие региона в национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства» также способствует развитию инфраструктуры, открытию новых мест размещения. Так, уже в этом году начали принимать гостей объекты в Слюдянском и Ольхонском районах, открытые при поддержке федеральных средств, – рассказал Денис Ивлев, ВЗД руководителя агентства по туризму Иркутской области.