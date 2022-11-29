Российские компании готовятся к выпуску цифровых облигаций и прав на золото

Главное преимущество токенов – возможность выпускать новые инструменты и делить их стоимость, если она слишком велика. О таких планах «Известиям» заявили в «Ростелекоме» и «Лайтхаузе», о них известно также в ВТБ.

Покупка россиянами токенов на ценные бумаги, редкоземельные металлы и драгоценные камни приближается к реализации. Участники рынка уже прорабатывают выпуск новых продуктов, рассказали в пресс-службе ВТБ. По их мнению, спрос на цифровые финансовые активы (ЦФА) со стороны инвесторов будет формироваться в 2023 году. Таким образом они смогут приобрести аналог традиционного инструмента в цифровой форме и заработать на росте цены актива или купонном доходе в случае облигаций.

Наиболее востребована будет именно цифровизация тех активов, которые сейчас недоступны широкому кругу лиц. Так, можно создать ЦФА на физический товар, владение которым сопряжено с рисками, например на драгоценные камни и металлы. Покупка цифровых прав на них позволит владеть активом и избежать рисков хранения драгоценностей «под подушкой».

Кроме того, инвесторы смогут купить токены, которые закрепляют право на получение золота в физической форме. Возможность выпуска такого инструмента сейчас прорабатывают в компании «Лайтхаус», рассказал гендиректор Денис Иорданиди. По его словам, продажу этого продукта через платформу компании будут осуществлять эмитенты, которые предлагают металл на рынке.