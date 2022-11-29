Производство фургонов запустила Sollers

Вместо Ford Transit в Татарстане Sollers начала производство двух новых коммерческих автомобилей под собственным брендом. Об этом рассказали «Известиям».

Компания Sollers начала производство в Татарстане двух новых коммерческих автомобилей под собственным брендом вместо фургонов Ford Transit. Рыночный успех коммерческих моделей во многом будет зависеть от того, сможет ли автопроизводитель быстро наладить сервисное обслуживание, считают эксперты. А также от финансовых инструментов, которые он предложит для их приобретения.

Запуск нового проекта по производству коммерческих автомобилей марки Sollers состоялся 26 ноября. В торжественной церемонии приняли участие вице-премьер РФ, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, президент Татарстана Рустам Минниханов и председатель совета директоров ПАО «Соллерс» Адиль Ширинов.

На заводе в Елабуге, где прежде выпускались фургоны Ford Transit, теперь будут производить бескапотный легкий грузовик «Арго», а также цельнометаллические фургоны и микроавтобусы «Атлант». Обе модели имеют китайские корни. Первая модель за счет небольших габаритов и хорошей маневренности предназначена в первую очередь для внутригородских перевозок. Этот автомобиль полной массой 2,5-3,5 т оснащается 147-сильным бензиновым мотором либо турбодизелем мощностью 130 л.с. Как ранее сообщали источники «Известий» в компании, стоимость «Арго» в базовой версии – от 2,6 млн рублей.