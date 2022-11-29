Аналитики ожидают роста российского авторынка в ноябре

С 21 по 27 ноября 2022 года в России было куплено 14 133 единицы новой автомобильной техники. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК», это на 5% меньше, чем неделей ранее (с 14 по 20 ноября).

Также стоит отметить, что суммарный показатель за последние четыре недели (с 31 октября по 27 ноября) уже оказывается выше результата как октября, так и сентября. А за оставшиеся три дня ноября (с 28 по 30 число) он будет еще больше. Так, за период 31.10 – 27.11 объем рынка новой автомобильной техники достиг 57 599 экземпляров. При этом в октябре и сентябре он составлял 56 134 и 57 505 штук соответственно.

Что касается последней недели, то с 21 по 27 ноября в России было куплено 10 656 легковых автомобилей, 1461 – LCV, 1764 – грузовика и 252 – автобуса. По отношению к предыдущей неделе (с 14 по 20 ноября) рыночное снижение демонстрируют легковые машины (-8%) и грузовики (-5%), а остальные показывают рост: LCV – на 12%, автобусы – на 7%.