Индия закупила 40% морского экспорта нефти Urals

Основным покупателем бенчмарка была Европа, однако в ноябре на Индию пришлась доля в 40%, европейские страны закупили лишь 15% объемов, сообщает РБК со ссылкой на зарубежное издание Reuters.

Индия в ноябре закупила около 40% всех экспортных объемов российской нефти Urals, перевозимых по морю, опередив остальные страны, пишет Reuters со ссылкой на собственные расчеты на основе информации от трейдеров и поставщика данных для финрынка Refinitiv.

Прежде в морских закупках Urals лидировали европейские страны, на них в ноябре пришлось менее четверти от общего объема. Почти вся доставленная в Европу нефть Urals была перевезена на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), акциями которых владеют российские нефтяные компании, следует из расчетов агентства.

В Средиземноморье основным покупателем Urals стала Турция (15%), несколько партий нефти предназначены для Египта, аналитики предположили, что в Порт-Саиде топливо перегрузят в более крупные танкеры для доставки в Азию. На Китай в ноябре пришлось менее 5% морского экспорта Urals. Всего из российских портов в ноябре было отгружено 7,5 млн т нефти Urals.