Топ городов для осенних поездок возглавили Калининград, Петербург и Кисловодск

Калининград, Санкт-Петербург и Кисловодск возглавили топ самых популярных городов для отдыха россиян этой осенью. Таковы результаты опроса российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру, в котором приняли участие более 5 тыс. россиян.

«Спрос на Калининград этой осенью очень высокий, он признан лучшим городом для осенних поездок. За него проголосовали 28% респондентов. Второе место занял Санкт-Петербург (19%), третье досталось Кисловодску (17%)», – рассказывает Юрий Кузнецов, основатель, владелец и генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру.

Также в топ-10 осенних городов вошли Казань (10%), Владивосток (10%), Сортавала (5%), Москва (4%), Краснодар (4%), Ярославль (2%), Ставрополь (1%).

«Что касается цен на аренду посуточного жилья, в Калининграде этой осенью они сравнительно невысокие – в ноябре всего 2 196 рублей за сутки. Для сравнения, средняя ставка в Москве сейчас – 3 795 рублей, Санкт-Петербурге – 2736 рублей, Казани – 3 065 рублей,» – добавляет Юрий Кузнецов.

Дешевле всего из перечисленных направлений посуточная аренда квартир стоит в Ставрополе – 1991 рубль за сутки. В Краснодаре средняя стоимость составляет 2 529 рублей, Кисловодске – 2 605 рублей, Владивостоке – 3 201 рубль, Ярославле – 3 337 рублей, Сортавале – 4 124 рубля.

Также среди популярных осенних направлений пользователи назвали такие города как Нижний Новгород, Ярославль, Екатеринбург, Волгоград, Вологду, Пятигорск, Новосибирск, Махачкалу, Псков, Владимир, Тюмень.