Последствия ночного снегопада устраняют в Иркутске

Ночью 29 ноября в городе выпало 2 миллиметра осадков, что составляет 10 % от месячной нормы. На расчистку магистральных улиц после спада утреннего потока автомобилей выведено 53 единицы техники МУП «ИркутскАвтодор». Об этом рассказали в мэрии.

– В первую очередь выполняем работы по разметанию тротуаров и остановок общественного транспорта. По необходимости проводим обработку дорог противогололедными материалами. В течение часа приступим к разметанию проезжей части с последующей обработкой песко-соляной смесью, – отметил исполняющий обязанности директора МУП «ИркутскАвтодор» Василий Ефремов.

На территории города работает 32 комбинированных дорожных машины, 9 тракторных щеток, 6 погрузчиков и 6 тротуароуборочных комплексов. В случае ухудшения погодных условий количество техники будет увеличено.

В городских округах усилен контроль за работой управляющих компаний. Ведется уборка придомовых территорий, тротуаров, лестниц и площадок возле подъездов, обработка противогололедными материалами.

В парках и скверах расчищают пешеходные променады и тротуары. Особое внимание уделяют лестницам. В этой работе задействовано 11 единиц спецтехники и более 110 дворников.

По прогнозу Иркутского УГМС, небольшой снег будет идти в Иркутске до конца недели.