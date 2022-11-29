Иркутяне стали чаще обращаться за онлайн-консультациями врачей на работе

Сервисы телемедицины осваивает все больше иркутян. В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Уже каждый десятый иркутянин обращался за онлайн-консультациями врачей: 6% освоили телемедицинские сервисы до ковида, еще 6% – в последние 2 года. Медленно, но верно подобные услуги внедряются в нашу повседневную жизнь: в 2021 году об опыте консультаций с врачами через интернет упоминали 7% горожан. За год выросло и число тех, кто консультировался с врачами по поводу своего здоровья прямо на работе: 22% сейчас против 16% от общего количества тех, кто пользовался телемедицинскими сервисами, в 2022 и 2021 гг. соответственно.

За телемедицинскими консультациями чаще обращаются женщины (14% против 7% среди мужчин). Больше всего же освоивших коммерческие онлайн-сервисы в сфере здравоохранения – среди горожан с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (16%).

Больше консультаций – больше мнений: количество однозначно и скорее отрицательных отзывов выросло за год на 8 процентных пунктов: «Видимо, еще были отладки. Не особо поняла консультацию». Впрочем, полностью и скорее положительных отзывов большинство (57%).