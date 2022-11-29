Названы главные тренды 2022 года – больше общения, поддержки и здоровья

Текущий год довольно сильно изменил нашу повседневность. Главные тренды: россияне стали испытывать больше потребностей в поддержке, больше общаться с друзьями и знакомыми, больше следить за здоровым питанием.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования, проведенного в рамках спецпроекта с РИА Новости и посвященного тому, что изменилось в жизни россиян в этом году.

Уходящий год нельзя назвать простым, он принес изменения в жизнь многих россиян, повлиял на привычные практики отдыха, работы, сбережений, медиапотребления и многое другое.

Каждый второй россиянин отметил, что в этом году у него чаще возникала потребность получить поддержку близких людей (46%). В большей степени с этим сталкивались молодые россияне 18-24 лет (57%), женщины (51% vs. 40% мужчин), граждане с неполным средним образованием (64%), жители села (54%) и те, кто не пользуется ни телевидением, ни интернетом (64%). Ничего не изменилось в этом плане у 26% — они сказали, что у них в этом году желание получить поддержку близких чаще не возникало.

Потребность в поддержке близких конвертируется в потребность получить психологическую помощь в каждом четвертом случае — среди тех, кто в этом году чаще испытывал желание получить поддержку близких, 26% сообщили, что стали чаще посещать психолога, смотреть видео по психологии или читать психологическую литературу. Среди всех россиян показатель составляет 16%, а среди тех, для кого потребность в поддержке близких оказалась неактуальной, — 5%.

О том, что в этом году стали больше общаться с друзьями и знакомыми, сообщили 52%, то есть половина россиян. Процент выше среди женщин (55% vs. 48% мужчин) и молодежи 18-24 лет (64%), граждан со средним образованием (64%), сельских жителей (59%), а также проживающих в Северо-Кавказском (65%) и Южном (61%) федеральных округах.

Проведенное исследование установило, что в этом году значимая доля россиян стала уделять больше внимания своему здоровью. Каждый второй стал употреблять в пищу больше здоровой еды (47%), треть теперь больше занимаются спортом (35%), почти столько же — чаще посещают врачей (27%).

Употребление алкоголя не стало более распространенной привычкой у большинства наших сограждан — 56% отметили, что в этом году не стали употреблять его чаще. Для трети россиян употребление алкоголя оказалось неактуальным, то есть они и раньше не употребляли его. Преимущественно это женщины (41% vs. 30% среди мужчин), люди старше 60 лет (53%), с неполным средним образованием (42%), жители небольших населенных пунктов численностью населения до 100 тыс. человек (39%), сел (41%), проживающие в Северо-Кавказском округе (44%) и активные телезрители (48%). Признались, что в этом году стали чаще употреблять алкоголь, 8% россиян. В большей степени это характерно для мужчин (12%, что в 3 раза выше в сравнении с женщинами — 4%), 18-24-летних (18%), россиян со средним образованием (15%), оценивающих свое материальное положение как плохое (13%), активных пользователей интернета (14%) и жителей Дальневосточного федерального округа (13%).

Люди начинают экономить по разным причинам: одни хотят накопить на крупную покупку, другие сформировать финансовую подушку на «черный день», третьи — в силу снижения уровня доходов.

В этом году стали больше экономить на еде треть россиян (35%), почти столько же — на парикмахерских, косметике, салонах красоты (32%). При этом на еде стали больше экономить преимущественно те, кто характеризует свое материальное положение как плохое (69%), процент чуть выше также среди 18-24-летних (44%) и жителей Северо-Западного округа (44%). Аудитория экономящих на «красоте» несколько иная — это женщины (39% vs. 24%), граждане 18-24 лет (35%) и 45-59 лет (36%), имеющие неполное среднее образование (44%), оценивающие свои доходы как плохие (52%), жители Уральского федерального округа (39%) и те, кто не пользуется интернетом и телевидением (43%).

В этом году начали посещать учебные курсы, больше читать учебной литературы и/или решили получить дополнительное образование 28% россиян.

Интенсивность образовательных практик выше среди молодых россиян 18-34 лет (45% среди 18-24-летних и 40% — среди 25-34-летних), с возрастом показатель снижается и минимум приходится на группу 60+ (15%). Процент выше в аудитории, характеризующей свои доходы как хорошие (35%), а также среди тех, кто имеет высшее образование (36%), и активных пользователей интернета (41%). Интерес к обучению также коррелирует с размером населенного пункта: если в столице 35% стали чаще в этом году заниматься своим образованием, то на селе — 21%. Практики обучения оказались неактуальны для 43% россиян (среди граждан старше 60 лет — 63%), еще 27% отметили, что этот год никак не повлиял на привычный для них «темп обучения».