Какие ошибки допускают россияне при ремонте?

Две трети россиян (63%) допускали ошибки при ремонте, выяснили сервис «Ремонт со СберУслугами» и СберСтрахование. Большая часть (18%) респондентов заявили, что сэкономили на специалистах, и работы были выполнены некачественно.

Чаще всего россияне совершают ошибки при планировании бюджета на ремонт в попытке потратить меньше денег. Так, каждый шестой (16%) недооценил смету и потратил больше, чем планировал. Ещё 14% россиян поделились, что хотели сэкономить и выбрали строительные материалы низкого качества. А каждый восьмой (13%) не заказал дизайн-проект жилья, о чём после пожалел.

Планировка квартиры или дома тоже даётся нелегко. 14% опрошенных неверно рассчитали расположение розеток и их количество, 5% не предусмотрели место для бытовой техники, а 3% нечаянно закрыли доступ к коммуникациям. Ещё 6% респондентов сообщили о других недочётах.

Большинство россиян (86%) хотя бы раз делали ремонт. Треть опрошенных (35%) всё взяли на себя, 40% поручили часть работ подрядчикам, и только каждый девятый (11%) делегировал весь процесс специалистам.

Обновлённое жильё особенно хочется уберечь от повреждений, однако неприятности всегда происходят неожиданно. Однажды клиентка СберСтрахования ненадолго оставила без присмотра масло для фритюра. Оно закипело и загорелось. Клиентка предприняла попытки тушения, но безуспешно. Огонь перекинулся на натяжной потолок, пострадала мебель. К счастью, пожар быстро потушили, а СберСтрахование возместила ущерб.

Юрий Иванов, исполнительный директор сервиса «Ремонт со СберУслугами»:

«Как мы видим, ошибки при ремонте совершаются достаточно часто. Некоторые из них могут стоить жильцам удобства и комфорта, например, недостаточное количество или неправильное расположение розеток. Подобные ошибки легко предотвратить, заказав базовый технический дизайн-проект, в котором будут спланированы все коммуникации».

Александр Абрамов, исполнительный директор СберСтрахования:

«Вынужденный ремонт жилья — неприятный процесс, который, как правило, обходится недёшево. От лишних расходов избавит страховой полис: если произойдёт страховой случай, клиент получит компенсацию. Средняя выплата СберСтрахования по программе добровольного страхования жилья составляет 85 тыс. рублей. И мы видим, что люди страхуются всё активнее: за 10 месяцев 2022 года наши клиенты оформили 800 тыс. полисов по программе добровольного страхования жилья — на 29% больше, чем за тот же период прошлого года».