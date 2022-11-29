Средний размер автокредита в октябре составил 1,08 млн руб.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в октябре 2022 года средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 1,08 млн руб., снизившись на 6,1% по сравнению с предыдущим месяцем (в сентябре 2022 года – 1,15 млн руб.). Вместе с тем, по сравнению с февралем (1,35 млн руб.) сокращение среднего размера автокредита составило 20,0%, а в сравнении с аналогичным периодом прошлого года – 11,4% (в октябре 2021 года – 1,22 млн руб.).

В октябре 2022 года самый большой средний размер выданных автокредитов в регионах РФ был отмечен в:

Москве (1,59 млн руб.),

Московской обл. (1,44 млн руб.),

Санкт-Петербурге (1,42 млн руб.),

Ленинградской обл. (1,25 млн руб.),

Новосибирской обл. (1,18 млн руб.).

При этом самое серьезное снижение среднего чека автокредита продемонстрировали:

Владимирская обл. (-9,0%),

Саратовская обл. (-8,6%),

Республика Татарстан (-8,2%),

Ленинградская обл. (-8,1%),

Москва (-7,9%).

В то же время в ряде регионов средний размер автокредита, напротив, увеличился, в том числе, в Тульской (+3,8%) и Воронежской (+0,4%) областях.

«После стабилизации в июле-августе, средний чек автокредитов снижается второй месяц подряд, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Во многом это обусловлено тем, что на фоне общей неопределенности как банки, так и сами граждане не стремятся к дальнейшему наращиванию обязательств, и стараются сокращать долговую нагрузку. Кроме того, на ситуацию со средним чеком влияет возобновившаяся в июле государственная программа льготного автокредитования. Дело в том, что она распространяется только на новые автомобили отечественного производства, которые, в целом, дешевле новых иномарок. Постепенно растет и доля кредитования на покупку автомобилей с пробегом, что также влияет на средний размер автокредита в сторону его уменьшения. При этом стоит отметить, что определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче автокредита и его параметрах по-прежнему является значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика».