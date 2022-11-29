Главную красавицу выбрали на шелеховской промплощадке РУСАЛа

Конкурс «Краса завода – 2022» прошел в минувшую пятницу в Шелехове.

В 2021 году генеральный директор ИркАЗа Евгений Рапацевич учредил это большое и торжественное мероприятие, которое собирает самых красивых сотрудниц шелеховской промплощадки компании РУСАЛ, демонстрирующих свои таланты и эрудицию. Конкурсантки дефилировали в вечерних платья, танцевали и состязались в интеллектуальном конкурсе.

Девушки трудятся на разных предприятиях и подразделениях, это крановщицы, шихтовщики, лаборанты и другие специалисты. Благодаря конкурсу они смогли показать свою красоту и творческие способности.

– Всё было организовано на самом высоком уровне: от начала подготовки и до самого выступления было ощущение праздника. С нами занимались на протяжении месяца настоящие профессионалы своего дела. Хотелось бы выразить благодарность своим коллегам, которые верили в мою победу и поддерживали. Благодарю РУСАЛ за уникальную возможность учувствовать в таком конкурсе, где можно проявить свои таланты – делится впечатлениями победительница конкурса Екатерина Забелина, специалист участка по ремонту дизельной техники шелеховского филиала компании «ИСО».

Традицию проведения корпоративных конкурсов для поддержки сотрудников и развития их талантов в РУСАЛе заложил основатель компании Олег Дерипаска.