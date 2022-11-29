Почта России запустила доставку из европейских интернет-магазинов

Почта начала доставлять покупки из интернет-магазинов Евросоюза. Получить заказ можно в любом из 38 000 отделений по всей стране или курьером в более чем 14 000 населенных пунктов. Об этом рассказали в пресс-службы Почты.

Воспользоваться новой услугой могут клиенты Почта Global – партнёра Почты по доставке товаров из зарубежных онлайн-площадок. Сервис открывает российским покупателям доступ к крупнейшим магазинам и маркетплейсам, включая Farfetch, Yoox, Asos, Net-a-Porter, Mytheresa, и европейским сайтам Zara, H&M, COS, Adidas, Nike, Hugo Boss и других брендов.

Оплатить заказ на Почта Global можно российской банковской картой.

Покупатели могут объединять несколько заказов в одну посылку или, наоборот, разделить покупку, чтобы отправить по разным адресам. В стоимость доставки включено хранение на складе оператора до 90 дней. Дополнительно клиенты могут заказать фотографии прибывших товаров, чтобы убедиться в их сохранности, а также проверку комплектности и работоспособности покупки.

Заказы из европейских интернет-магазинов поступают на склады партнера в Берлине и оттуда отправляются покупателю. Сроки доставки из Германии в Россию составят от 14 дней, включая процедуру таможенного оформления. Если стоимость посылки превысит 1 000 евро или вес будет более 31 кг, то оплатить пошлину можно будет на сайте и в мобильном приложении Почты или при получении посылки в отделении.