Индекс ИПЕМ-производство упал в октябре

Индекс ИПЕМ-производство в октябре 2022 года продемонстрировал падение: -0,5% (+3,4% за период январь – октябрь 2022 года к аналогичному периоду прошлого года).

Производство в отраслях ТЭК продолжает демонстрировать негативную динамику. Экспорт газа за период январь – октябрь сократился на 42,6%, (-66,9% в октябре 2022 года) по отношению к аналогичному периоду 2021 года, что связано с остановкой или существенным ограничением поставок газа по различным экспортным коридорам в Европу.

Добыча нефти также продолжила падение в октябре (-0,6%).

Среди факторов, оказывающих значимое влияние на поставки российской нефти, можно выделить октябрьское решение ОПЕК+ о продлении соглашения до конца 2023 года и дополнительном сокращении добычи нефти на 2 млн барр./сутки относительно уровня квот в августе 2022 года (для России квота снизится с 11 млн барр./сутки до 10,5 млн барр./сутки), что при текущих объёмах добычи является комфортным уровнем, особенно с учётом ожидаемого начала действия с декабря запрета Европы на импорт российской нефти через порты, а с февраля 2023 – на импорт нефтепродуктов.

Кроме того, в ноябре Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) — подразделение Минфина США выпустило руководство по реализации политики ограничения цен на нефть российского происхождения, в котором оговорены временные исключения на поставки российской нефти в отдельные государства-члены ЕС, не имеющие выхода к морю, а также в Японию в рамках проекта «Сахалин-2».

С 10 августа вступило в силу эмбарго на российский уголь в Европе после окончания переходного периода.

Несмотря на снижение натуральных объёмов добычи и экспорта нефти, газа и угля, вклад отраслей ТЭК в развитие отечественной экономики пока, в целом, не ослабевает за счёт значительного роста цен на внешних рынках.