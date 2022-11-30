Минимальную цену на вино могут ввести в России

Она может составить менее 239 рублей, узнали «Известия».

Введение такого механизма рассматривают в Минфине, рассказали в ведомстве. Бизнес поддерживает идею и считает, что МРЦ на вино можно установить на уровне ниже минимума на шампанское. Сейчас игристое стоит не меньше 169 рублей, но Минфин уже готовится повысить самую низкую цену до 239.

Минимум на тихое вино должен учитывать возможности покупателей, напомнили эксперты. В регионах средняя стоимость напитка в магазинах составляет 250-257 рублей.

– Предлагаем расширить практику применения МРЦ, то есть дать правительству право устанавливать такой минимум на все виды алкогольной продукции, в том числе на тихие вина и пиво. А дальше в зависимости от ситуации правительство решит, как такое право должно быть реализовано, – отметил замглавы ведомства Алексей Сазанов.