Три вопроса о дифференцированных тарифах на электроэнергию в Иркутской области

Иркутская область и Хакасия готовятся стать пилотными регионами, где будут внедрены дифференцированные тарифы на электроэнергию по новой методике ФАС. 14 ноября Михаил Мишустин подписал постановление, которое дает право регионам вводить новую систему ценообразования. Формально её можно вводить уже 1 декабря 2022 года, однако на практике точную дату предстоит еще определить региональным властям. Какие нормативы потребления могут ввести, и как они повлияют на потребителей, подсчитали журналисты irk.ru

Зачем вводят?

Новая методика ФАС направлена прежде всего на борьбу с нелегальным майнингом, поэтому и коснулась территорий, где эта проблема стоит острее всего.

Иркутская область с ее самыми низкими тарифами на электроэнергию стала мировой столицей майнинга. Так, электропотребление населения в регионе в 2020 году увеличилось на 34%, в 2021 – на 22%. Обычно крупные криптофермы располагаются в сельской местности, где тариф ниже и составляет 91 копейку за кВт*ч. Резко возросшее потребление регулярно приводит к перегрузкам сетей и аварийным отключениям, в результате которых без света остаются целые поселки.

Еще одно последствие деятельности «серых» майнеров — дополнительная финансовая нагрузка на легальный бизнес. Низкие тарифы в регионе возможны благодаря так называемому перекрестному субсидированию. Это означает, за льготный тариф для населения доплачивают бюджетные организации, малый и средний бизнес, промышленные предприятия.

Кто попадёт под планку?

Если новые планки тарифов в Приангарье все-таки появятся, то дифференцированный тариф никак не скажется на размерах коммунальных платежей большинства граждан. Более ощутимым платеж станет для майнеров, которые потребляют десятки тысяч киловатт-часов, и, возможно, для владельцев очень крупной загородной недвижимости, готовых к тратам на ее содержание.

– Средне-повышенные тарифы предполагается установить только на потребление, ориентировочно превышающее 12 000 киловатт-час в месяц зимой и 5360 квтч в месяц в остальное время. Это довольно высокая планка, – отмечают в irk.ru. – Мы подсчитали и вот к каким выводам пришли: чтобы достичь такого показателя – 12000 руб/кВт.ч, нужно, например, в режиме 24/7 целый месяц смотреть 558 телевизоров, работать на 248 компьютерах одновременно или включить в розетку сразу 319 холодильников. Вообще среднее энергопотребление домохозяйства в Иркутской области составляет около 400 кВт.ч в месяц, а 98% домохозяйств потребляют не более 2000 кВт.ч в месяц.

Насколько вырастет тариф?

Но если всё же подключить пресловутые 558 телевизоров, насколько увеличится тариф? Не так уж критично, подсчитали в irk.ru.

– Вторая ступень тарифа с 01.12.2022 оценивается на уровне около 2 рублей за кВт.ч (с НДС), что все равно меньше самого низкого из льготных тарифов для городского населения в других субъектах РФ. Жители Хакасии платят за 1 киловатт-час 2,67 рубля. То есть, даже после введения дифференцированного тарифа электроэнергия в Иркутской области останется самой дешевой в стране.

Что касается рентабельности криптодобычи, то она, по оценкам представителей отрасли, сохраняется при тарифе до 5–6 руб. за 1 кВт*ч. А по данным компании BitRiver, при использовании современного оборудования порог рентабельности наступает только при тарифе 22 руб. Для фермы на подержанных машинах майнить становится невыгодно при тарифе 7,35 руб.