СберСтрахование застрахует индивидуальных предпринимателей от несчастного случая

Оформив кредит в Сбере, индивидуальные предприниматели могут застраховаться от непредвиденных обстоятельств со здоровьем. В этом поможет программа «Личная защита+» от СберСтрахования. Об этом рассказали в банке.

Страховая компания не только погасит кредит, если заёмщик не сможет это сделать из-за потери трудоспособности в результате несчастного случая или заболевания, но и выплатит компенсацию при длительном нахождении застрахованного на больничном, а также финансово поддержит его семью.

Полис можно оформить онлайн в корпоративном интернет-банке СберБизнес после получения одобренных условий на оборотный кредит на любые цели без залога. Процедура займёт всего пять минут. Клиенту не нужно проходить медицинское обследование и заполнять анкету. Заключив договор, предприниматель получит выгоду: ставка по кредиту снизится на 1 процентный пункт. Полис действует круглосуточно по всему миру.

Денис Кузавлёв, директор центра «Корпоративное страхование» Сбербанка:

«У СберСтрахования есть линейка продуктов, разработанных специально для малого и микробизнеса. Мы наблюдаем растущий интерес к этим программам, ведь они предоставляют возможность предпринимателям переложить непредвиденные расходы на страховую компанию, сосредоточиться на развитии бизнеса и не опасаться нештатных ситуаций. В свою очередь «Личная защита+» позволит клиентам-индивидуальным предпринимателям, оформившим кредит, без финансовых потерь выйти из трудных жизненных ситуаций и не перекладывать ответственность по взятым обязательствам на своих близких. Примечательно, что Сбер первым на российском рынке встроил возможность оформления страховки в кредитный процесс, что соответствует лучшим международным практикам».